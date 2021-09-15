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Giriş Tarihi: 15.9.2021 13:52

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden anlamlı belgesel

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden anlamlı belgesel

Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri, Antalya ve Muğla’da etkili olan orman yangınında yeşil vatanı korumak için canla başla çalışmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü, yangında görev alan Emniyet personeline ve onların yaşadıklarına yer verdiği “Alevlere Göğsünü Siper Edenler Anlatıyor. Bu gayret söndürdü, bu birlik yeşertecek” konulu belgeselini sosyal medya hesabından yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'da etkili olan orman yangınları ile ilgili bir belgesele imza attı. Yangında görev alan Emniyet personeline ve onların yaşadıklarına yer verilen video, 7 dakika 40 saniyeden oluşuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan belgesel çalışmada, yangına müdahale anlarına ilişkin görüntüler de kullanıldı.

Video, emniyetin hesaplarında "Alevlere Göğsünü Siper Edenler Anlatıyor. Bu gayret söndürdü, bu birlik yeşertecek" başlığı ile yayınlandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü’nden anlamlı belgesel
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