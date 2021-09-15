Eski eşini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

'KIZIMIN SESİ OLACAĞIM'

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Hüsniye Çelebi ise katil zanlısının en ağır cezayı alması için sonuna kadar hukuk mücadelesi vereceğini söyledi. Kızının sesi olacağını belirten Çelebi, "Yaşayan bir ölüyüm. Torunlarım ve bir kızım için yaşıyorum. Onlar sayesinde ayakta kalmaya çalışıyorum. Kızım çok kez ayrılmak istedi. Lohusa döneminde bile çıkıp geldi. Her gelişinde kızımı alıp götürdü. Olaydan 2 sene önce boşandılar. Boşandıktan 3 gün sonra yine kızımı kandırıp, götürdü. Kızım, üzülmemem için bana birçok şeyi anlatmazdı. Fulya, sadece 4 yaşındaki kızı annesiz- babasız büyümesin, diye tüm bunlara katlandı. 'Ben babasız büyüdüm. Kızım büyümesin' dedi ama babası çocuğunu annesiz bıraktı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Benim kızım toprağın altındaysa o da orada kalsın. Adalete güveniyorum. Kızım sessiz kaldı ama ben kalmayacağım" dedi.

