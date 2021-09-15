Ev eşyaları arasında dağıtıp piyasaya süreceklerdi! Piyasa değeri 7 milyon lira...

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece İlçesi'nde bulunan bir depoda bandrolsüz nargile ürünleri, halk sağlığına zararlı performans artırıcı jeller ve çok sayıda farklı markalara ait parfümlerin bulunduğunu tespit etti. Ülkemize kaçak yollardan sokulduğu saptanan ürünlerin farklı illere ev eşyaları ile sabun kolileri arasında dağıtılacağı ve satılarak piyasaya sürüleceği belirlendi.

ARAMALARA "ÖFKE" DE KATILDI

Söz konusu depoya baskın yapıldı. Sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalara hassas burunlu ve özel eğitimli Kaçak Çay ve Kaçak Tütün Arama Köpeği Öfke de katıldı. Depoda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 130 bin 606 paket yaklaşık 10.5 ton kaçak nargile tütünü, 13 bin 500 paket kaçak sigara, 42 bin adet performans artırıcı jel ve bin 26 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.