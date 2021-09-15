Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi! 16 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller ve sorgulama ekranı binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İl il yatan ödemelerle ilgili olarak Eylül ayının ilk günlerinden itibaren "16 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Öte yandan yapılan açıklama; tam 28 ilde ödemelerin gerçekleştiği yönünde. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 EYLÜL 2021
1-Tokat
2- Hatay
3- Afyonkarahisar
4- Bolu
5- Aksaray
6- Osmaniye
7- Sakarya
8- Antalya
9- Kahramanmaraş
10- Kocaeli
11- Balıkesir
12- İstanbul
13- Samsun
14- Bilecik
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15- Manisa
16- Denizli
17- Uşak
18- Ordu
19- Iğdır
20- Konya
21- Sivas
22- Ankara
23- Adıyaman
24- Mersin
25- Bursa
26- İzmir
27- Adana
28- Tekirdağ
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.