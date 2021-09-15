Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi! 16 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.9.2021 00:00 Son Güncelleme: 16.9.2021 00:00

Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi! 16 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi! 16 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Her ay bakıma muhtaç bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara sağlanmakta olan evde bakım maaşı – parası ödemeleri bu ay da binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Ödemelerin il il yapıldığı bilinirken bu kapsamda “16 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler ayın 15’iyle beraber genellikle hesaplara geçmeye başlıyor. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller ve sorgulama ekranı binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İl il yatan ödemelerle ilgili olarak Eylül ayının ilk günlerinden itibaren "16 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Öte yandan yapılan açıklama; tam 28 ilde ödemelerin gerçekleştiği yönünde. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 EYLÜL 2021

1-Tokat

2- Hatay

3- Afyonkarahisar

4- Bolu

5- Aksaray

6- Osmaniye

7- Sakarya

8- Antalya

9- Kahramanmaraş

10- Kocaeli

11- Balıkesir

12- İstanbul

13- Samsun

14- Bilecik

Videoyu Oynat
15- Manisa

16- Denizli

17- Uşak


18- Ordu

19- Iğdır

20- Konya

21- Sivas

22- Ankara

23- Adıyaman

24- Mersin

25- Bursa

26- İzmir

27- Adana

28- Tekirdağ

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi! 16 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA