Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi! 16 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller ve sorgulama ekranı binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İl il yatan ödemelerle ilgili olarak Eylül ayının ilk günlerinden itibaren "16 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Öte yandan yapılan açıklama; tam 28 ilde ödemelerin gerçekleştiği yönünde. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...