Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller sorgula ekranı

Eylül ayının ortasında evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Eylül ayı boyunca ödeneklerin hangi illerde yattığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e devlet ve sms üzerinden sorgulamalar yapıyor. E devlet ekranında yer alan "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" üzerinden araştırmalar hız kazandı. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Eylül 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller gün içinde araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılıyor. Haberimizde, 15 Eylül 2021 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz…
Evde bakım maaşı 15 Eylül 2021 tarihi ödemeleri başladı. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Ayın 25'ine kadar da tüm illerde yatması bekleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi.
Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül'e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.