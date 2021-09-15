FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü FETÖ'nün eylem ve faaliyetleri deşifre ederek engellenmeye yönelik çalışma başlattı.

BANK ASYA HESAP ARTIRIMI

Terör polisi, yaptığı çalışma sonucu 8 şüphelinin FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğünü, 'mahrem imamlarla' irtibatta oldukları, örgütün gelir kaynaklarından kapatılan Bank Asya'da hesap artırımı yaptıklarını, kapatılan derneklere para yardımı yaptıklarını, örgüt içerisinde çeşitli görevler aldıklarını belirledi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Gerekli delilleri toplayan ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldıkları izinle zanlıları yakalamak için operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan şok baskında aralarında kadınların da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.