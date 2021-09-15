Firari şüpheliler jandarmanın takibiyle yakalandı

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 Ağustos 2021 tarihinde Kabala Mahallesinde meydana gelen Meskûn Mahalde Ateş Etme ve 15 Ağustos 2021 tarihinde bir otelde meydana gelen Ateşli Silahla Kasten Yaralama olaylarının firari şüphelerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Kabala Mahallesinde bir evde saklandıkları tespit edildi.

Jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu firari şüpheliler A.H. ve H.H. kaçmaya çalışırken yakalandı. Firari şahısların evlerinde ve bahçelerinde yapılan aramalarda ayrıca cephanelik çıktı. Aramalarda 1 adet kaleşnikof, 1 adet tabanca 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve esrar ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan firari şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildi. A.H. ve H.H.'nin çıkarıldıkları mahkemece Kasten Yaralama, Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma, Ateş Etme ve 6136 SKM suçlarından tutuklanarak Mardin Kapalı Cezaevine teslim edildi.