Gaziantep’e 14 bin yeni konut

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek 14 bin konutluk projede ön talep için başvurular alınmaya başlandı. Projenin ilk etabında belediyenin konut şirketi tarafından 800 konut yapılacak. Diğer konutlar ise farklı zamanlarla hayata geçirilecek.

Başvurular Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konut A.Ş'nin "www.gazikonut.com" adresinden veya satış ofisinden yapılabilecek. 300 bin TL'den başlayan fiyatlarla Gazi Konut tarafından Güneyşehir'de 500, Kuzeyşehir'de 300 olmak üzere toplamda 800 konutun yapılacağı ilk etap için kuralar ön talep tarihinden 3 ay sonra gerçekleşecek.

Vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını amaçlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, projede, kuralı satış yöntemi ile satış yapacak. Ön talep başvuru tarihleri tamamlandıktan sonra 2+1 ve 3+1 konutlar için kura ve sözleşme tarihleri Gazi Konut A.Ş. tarafından ilan yoluyla duyurulacak. Başvuru bedelinin bin lira olarak belirlendiği projede ödeme planında yüzde 10 ve yüzde 20 peşinat ödemesi sağlanırken kalan tutar peşin ödenebilecek veya anlaşmalı banka kredisi ile 120 aya varan taksit seçeneği imkânı sunulacak.

Proje kapsamında Kuzeyşehir'de 10 bin 400, Güneyşehir 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde 750 adet yapılacağını belirten belediye yetkilileri, şehir genelinde çalışan işçi, memur ya da emekli vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını hedeflediklerini söyledi. Konutlarda satış fiyatlarının aşağı çekilmesini sağlamak için de arsa maliyetlerini Büyükşehir Belediyesi üstlenecek.