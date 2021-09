Gaziantepli kadınlar üretime dahil oluyor

Gaziantep'te Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilecek Organik Zeytin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Organik Zeytinyağı Üretiminin Arttırılması projesiyle kadınlara girişimcilik desteği verilecek.

Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde düzenlenen protokol imza törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ile kadın girişimciler katıldı. Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'in hem beşeri hem de toprak verimliliği anlamında önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

İmzalanan iki protokol ile iki yeni projenin hayata geçirileceğini dile getiren Vali Gül, "Tarım anlamında her zaman belirtildiği üzere bereketli hilalin ortasındayız. Çok verimli topraklara sahibiz. Zeytinyağını sertifikalandırıp pazarlayarak geliri üç dört kat arttırmış olacağız. Bunu bir örnekle açıklarsak; zeytinyağını 18 kg'lık tenekelerde satarsanız bunu yağ olarak satmış olursunuz. Zeytinyağını herkesin topladığı dönemde toplarsanız ticari olarak çok fazla bir şey kazanamazsınız ama farklı dönemlerde toplayıp boyut olarak daha küçük daha özel şişelerde satarsanız ve bunu sertifikalandırırsanız gelirinizi üç dört kat arttırmış olursunuz. Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilecek proje ile bu markalaşma sürecini başlatmış olacağız" dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖZEL PROJE

Yine Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde hayata geçirilecek ve kadınların girişimcilik yeteneklerinin arttırılması ve geliştirilmesine hizmet edecek Kadın Girişimci Destek projesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vali Gül, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ortaklığında girişimci kadınlara yönelik KAGİDEM yapıldı. Bugün imzalayacağımız ikinci protokol ile bu merkezin bir adım daha ilerlemesi noktasında çalışmalar yürütülecek. Eksik kalan kısımlar böylesi projeler ile tamamlanacak. Herk iki projede emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün iki önemli imzamız var. İmzamızın bir tanesi bugün bu mekânın oluşmasında yine İpekyolu Kalkınma Ajansı, Sanayi Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, Valimizin koordinasyonuyla oluşturduğu Türkiye'de özel bir model olan Kadın Girişimci Destek Merkezi. Artık bilgi teknoloji çağındayız. Kas ve kasa dönemi bitti artık kafa dönemindeyiz. Toplumun yarısının aklını, fikrini, zihnini, kalbini kalkınmanın parçası yapmamız lazım. Bu da kadınlarımızın her yönden güçlendirilmesi ile alakalı. Girişimcilik bunların en önemli merkezlerinden bir tanesi. Kadınımıza küçük fırsat verince elde ettiği bu tecrübeyi çok güzel eserlere, pazarlama imkânları da sunulduğu zaman büyük bir aile ekonomisine dönüştürüyor. Burada bugünkü imza ile yine bir Gaziantep Modelini hayata geçiriyoruz. Projenin yarısını Büyükşehir fonlayacak, yarısı GAP'tan temin edilecek. Çok önemli bir proje. Gelinen noktayı bir üste taşımamız lazım. Kadınlarımızı her yönden girişimci yapmamız lazım. İkinci protokole gelirsek biz Gastronomi şehriyiz. Dünyanın lezzet başkentiyiz ama bu toprak ve tarımla başlıyor. Bu noktada ilçe bazlı ve tematik çalışmalarımız mevcut. Çünkü herkese aynı desteği verdiğiniz zaman aynı etkiyi oluşturmuyor. Bizim ilçelerimizin her birinde ayrı bir bereket var. Nizip zeytinin anavatanı. Bir taraftan Sayın Valimle birlikte Nizip'teki zeytincilikle ilgili onların üretimi, sağlıklı bir şekilde çevreye ve insana duyarlı yapmaları noktasında ciddi çalışmalar yapıyoruz ama bir taraftan da Nizip zeytinine dair bir tohumumuz var. Aroması çok güçlü çok özel olan bu zeytinin markalaşmasını sağlamamız lazım. Bu protokol ile bu sağlanmış olacak" şeklinde konuşmasını sürdürdü.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, projeler hakkında bilgi vererek şunları söyledi.

"Bu iki proje hem bölge için hem de ülkemiz için model olabilecek iki proje. Bir tanesi bizim idare olarak da kalkınmanın özel hedef grubu olarak gördüğü kadınların girişimcilik yeteneklerinin arttırılması, geliştirilmesine yönelik her anlamda verilmesi gereken eğitimlerin içerisinde olduğu, çeşitli desteklerin sağlanacağı ve işletmenin altyapısına da destek olunabilecek bir proje. Bu projenin yaklaşık 1 milyon 600 bin TL'lik bir bütçesi var. Bu bütçenin yüzde ellisini biz karşılayacağız yüzde ellisini de Büyükşehir Belediyesi karşılamış olacak.

Diğer projemiz ise organik tarımla ilgili. Bölgemiz organik tarım anlamında önemli bir potansiyel barındırıyor. Biz yaklaşık beş altı yıldır bölge genelinde organik tarım potansiyelini değerlendirmeye yönelik birçok çalışma yürüttük. Bugün burada imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilecek proje ile Gaziantep için önemli bir gelir ve geçim kaynağı olan zeytininin organik anlamda yetiştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bu yetiştirilen zeytinin yağa dönüştürülerek markalaşması ve pazarlanmasına katkı sunulacak. Entegre ve model olabilecek bir proje. İşin içerisinde hem bilinçlendirme hem örgütlenme var. Organik tarım anlamında bir ürün elde etmiş olacağız. Ama en önemlisi bugüne kadar markalaşmamış olan zeytinyağımızı markalaşıp pazarlanmasına, pazarlama stratejilerinin oluşturulmasına yönelik bir projeyi hayata geçirmiş olacağız"

Konuşmalar sonrasında Gaziantep'e değer katacak iki önemli projenin imzaları atılarak günün anısına fotoğraf çektirildi.