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Giriş Tarihi: 15.9.2021

Gelin ve damadın nikâh şahidi, yine gelin ve damat oldu

ERCAN BİTTİ ERCAN BİTTİ
Gelin ve damadın nikâh şahidi, yine gelin ve damat oldu
Edirne'nin Keşan ilçesinde 5 dakika arayla evlenen kuzenler birbirlerinin nikâh şahidi oldu. Mine Kıyakoğlu ve Berkay Kayabaş ile Buse Savcu ve Emre Kıyakoğlu, evlenmek için Keşan Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na başvurdu. Çiftlerin nikâh kıyma işlem sırası da ardı ardına denk geldi. Çiftlerin nikâhını Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kıydı. 5 dakika arayla dünya evine giren kuzenlerin birbirlerinin nikâh şahidi olduğu törene çiftlerin yakınları katıldı. Nikâh sonrası konuşan Başkan Helvacıoğlu, çiftlere mutluluklar diledi. Görevi boyunca çok sayıda nikâh kıydığını ancak bu törende bir ilkin yaşandığını belirten Helvacıoğlu, "Gelin ve damadın şahidi de yine gelin ve damat oldu. Çifte nikâh, çifte mutluluk söz konusu" dedi.
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Gelin ve damadın nikâh şahidi, yine gelin ve damat oldu
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