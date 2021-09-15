Gelin ve damadın nikâh şahidi, yine gelin ve damat oldu

Edirne
'nin Keşan
ilçesinde 5 dakika arayla evlenen kuzenler birbirlerinin nikâh şahidi oldu. Mine Kıyakoğlu
ve Berkay Kayabaş
ile Buse Savcu
ve Emre Kıyakoğlu, evlenmek için Keşan Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na başvurdu. Çiftlerin nikâh kıyma işlem sırası da ardı ardına denk geldi. Çiftlerin nikâhını Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kıydı. 5 dakika arayla dünya evine giren kuzenlerin birbirlerinin nikâh şahidi olduğu törene çiftlerin yakınları katıldı. Nikâh sonrası konuşan Başkan Helvacıoğlu, çiftlere mutluluklar diledi. Görevi boyunca çok sayıda nikâh kıydığını ancak bu törende bir ilkin yaşandığını belirten Helvacıoğlu, "Gelin ve damadın şahidi de yine gelin ve damat oldu. Çifte nikâh, çifte mutluluk söz konusu" dedi.