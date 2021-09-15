Göçmenler kaçtı, jandarma kovaladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Zeytinler Mahallesi Kokar yolu üzerinde düzensiz göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı. Belirtilen yerde araştırma yapan jandarma ekipleri, 2 yolcu otobüsü ve bir minibüsle yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılmak istenen mültecileri gözaltına almak istedi. Yaya olarak yolda yürüyen bazı göçmenler, gözaltına alınmamak için ormanlık alana doğru kaçmaya başladı.

Ekiplere filmleri aratmayan kovalamaca yaşatan göçmenler, fazla uzaklaşmadan yakalandı. Jandarma ekipleri yasadışı yollarla yurtdışına kaçırılmak istenen 45 Pakistan, 20 Bangladeş, 93 Afganistan ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 161 düzensiz göçmeni ve organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Organizatörlük yapan şüpheliler D.F, Y.K, K.Z. ve N.K. , hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Olayda kullanılan 3 araca el konuldu. Düzensiz göçmenler sınırdaşı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.