Güzellik salonu fuhuş evi çıktı!

İstanbul'da bulunan bir güzellik salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polisler sivil olarak girdikleri salona baskın düzenledi. Fatih'te bulunan bir güzellik merkezinde fuhuş yapıldığı yönünde alınan ihbarlar üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Güzellik merkeziyle telefonla irtibata geçen polis memurları masaj yaptırmak için randevu talep etti.

SİVİL POLİSLE FUHUŞ PAZARLIĞI

Gelen müşterilerin polis olduğundan habersiz şirket yöneticileri iki sivil polis memuruna kasa ve masör ücreti olarak 200 lira talep etti. Güzellik salonunun ne gibi hizmetler verdiğini soran polis memurları her çeşit hizmet verdiklerini dilerlerse parası karşılığında cinsel birliktelikte yaşandığını öğrenince operasyon için düğmeye basıldı.

SERİ NUMARALI OPERASYON

Seri numaraları alınan paralarla birlikte güzellik salonuna müşteri olarak giden polisler, masaj odasına girdiğinde parayı verdiği masöre polis tanıtım kartını göstererek gözaltı yaptı. Neye uğradığını şaşıran 3 kadın ifadeleri alınmak üzere polis karakolunu götürüldü. Karakolda ifadeleri alınan 3 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.