HDP’den ’İstiklal Marşı’ saygısızlığı: Kürsüde şarkı söyleyemem

BAZI CHP'Lİ VE HDP'LİLER MECLİSİ TERK ETTİ

Tekrar söz alan Tufan Nenni ise CHP'lilere yönelik "Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan'ın hevalları olarak bitirdiniz" sözlerini tekrarladı. Bunu CHP grubuna söylediğini ifade eden Nenni HDP'ye bir şey söylemediğini kaydetti. Bayrak düşmanları hariç herkesin kardeşi olduğunu belirten Nenni, "7 tane gelinim Kürt. 4 tane damadım Kürt. Türk ile Kürdü ayıran varsa şerefsizlik yapıyor" dedi.

Nenni'nin 'Akdeniz'in oyları ile seçilmiş meclis üyeleri İstiklal Marşı okumuyorsa ve CHP buna razı oluyor' şeklindeki sözleri üzerine bazı CHP'li ve HDP'liler meclisi terk etti.