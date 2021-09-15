Helsinki Üniversitesi’ne “Van kedisi” tepkisi

Finlandiya'nın Helsinki Üniversitesi'nin Van kedisini "En saldırgan tür" olarak açıklamasına Van'dan tepki var. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne (YYÜ) bağlı Kedi Evi Villası'nda 25 yıldır kedilerin bakımını üstlenen Mehmet Atar Bayır, "Araştırma yetersiz ve sağlıksız. Daha kapsamlı bir araştırma yapılmasını istiyoruz. 6 bin Van kedisi yetiştirdim. Van kedisi saldırgan bir kedi değil. Aksine uysal ve zeki" dedi. Bayır'a göre; Van kedileri aile bağını çok iyi biliyor. Tanımadığı kişilerle arasına bir mesafe bırakır. Ancak karşı taraftan pozitif bir enerji alırsa uyumlu davranır. Vahşi veya hırçın değil." dedi.

Şehirde 50 yıldır beslediği Van kedileriyle bilinen berber Fethi Tarcan da açıklamanın gerçeği yansıtmadığını düşünüyor. Tarcan "Van kedisi çocuk gibidir. Eve gittiğinizde, kediniz gelip sizi kokunuzdan tanıyarak yanınıza geliyor. Van kedisi uysal ve akıllı bir hayvandır. Her yıl düzenlenen güzellik yarışmalarında bile bir araya gelen çok sayıda Van kedisi, burada da uysal davranır" diye konuştu. Helsinki Üniversitesi, geçen gün kedilerin karakterleri ve davranışları üzerine bir araştırma yapmış ve araştırmanın sonucunda Van kedilerini en saldırgan tür olarak açıklamıştı.

VAN GÖLÜ'NDE KURAKLIK TEHDİDİ

Van'da bir diğer gündem de kuraklık. Van'ın Erciş ilçesinde kuraklığa bağlı olarak su seviyesinin azaldığı Van Gölü'ndeki iskelede balıkçı tekneleri iş makinesi yardımıyla göle açıldı. Kaymakam ve belediye başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yağış miktarındaki düşüş ve sıcaklık nedeniyle göl suyunun iyice azaldığını söyledi. Mehmetbeyoğlu, "Van Gölü'nde suların çekilmesiyle balıkçılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tekneleri barınaklarında karaya oturdu. Tekneleri mahsur kaldı. Limanda mahsur kalan teknelerimizin tekrar balıkçılık faaliyetleri ile uğraşabilmesi için çalışma başlattık. Bu kapsamda limanın zeminindeki kaya ve balçıklar temizlendi. Balıkçılar da yeniden işlerine başladı" dedi.

30 yıllık balıkçı Nedim Arslan "Havaların kurak geçmesi nedeniyle gölün suyu çok çekildi. Teknelerimiz limanda mahsur kaldı. Belediyeden yardım istedik ve iş makinesi yardımıyla teknelerimizi suyla buluşturduk. Suyun çekilmesi bizleri tedirgin ediyor" diye konuştu.

VAN/SABAH