Huysuz Virjin’in miras davasında yeni gelişme: Dosya Adli Tıp Kurumu’na gidecek

Huysuz Virjin olarak bilinen Seyfi Dursunoğlu, hazırladığı vasiyetinde Üsküdar Kandilli'deki evinin ve bankalardaki paralarının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) geçmesini istemişti. 17 Temmuz 2020 tarihinde hayatını kaybeden Dursunoğlu'nun bu vasiyeti gerçekleşmedi ve Dursunoğlu'nun yeğenlerinin çocukları Evren Saydan ve Erhan Saydan, mirasta pay talep ederek 'Vasiyetnamenin iptali' davası açmıştı.

'DOSYA ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLSİN'

İstanbuk Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı Erdem Saydan'ın avukatı Alper Çalkavur ve davalı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin avukatı Sedat Durna katıldı.

Davacı avukatı Çalkavur, davanın kabul edilmesini isteyerek önceki celse tanık olarak dinlenen Seyfi Dursunoğlu'nun arkadaşı Garabet Baltaoğlu'nun vasiyet hazırlandığı yıl olan 2015'te tedavi gördüğünü öne sürdü. Aynı zamanda Çalkavur, bu nedenle dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istedi.

ÇYDD AVUKATINDAN RED TALEBİ

Davalı ÇYDD avukatı Durna ise Çalkavur'un 2014-2015 yılları arasında sadece dermatoloji tedavisi gördüğünü, 2014 yılında ise başka bir mahkeme dosyasından alınmış akıl sağlığı raporunun dosyada mevcut olduğunu, 2015 yılında vasiyetname için noterde tanıklık yaptığını dolayısıyla akıl sağlığına ilişkin herhangi bir şüphe olmadığını ve zaten yasada da vasiyetname tanıkları için akıl sağlığı raporu alınmasının koşul olarak düzenlenmediğini belirterek dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi talebinin ve davanın reddedilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma sonu ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek davayı ertelendi.