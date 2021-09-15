İBB’ye ait spor kompleksinde klor borusu patladı! 6 kişi zehirlendi

"EĞER GEÇ KALSAYDIK DAHA KÖTÜ ŞEYLER OLABİLİRDİ"

Olayın görgü tanıklarından Umut Sevgin, "Bu kadar arkadaşımız mağdur. Klor borusu patladı. Nasıl bir amatörlüktür anlamadım. Bu kadar insanın canı sıkıntıda. Eğer geç kalsaydık daha kötü şeyler olabilirdi. Biz içerdeydik fakat arkadaşlarımızı gördükten sonra girmedik havuza." dedi.