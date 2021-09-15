İdam da edilse içim soğumaz

İstanbul Anadolu 6
. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 bin 762 mağdurlu birinci Çiftlik Bank
ve 750 mağdurlu ikinci Çiftlik Bank davası dün peş peşe görüldü. Aylar sonra ilk kez duruşma salonuna jandarmalar arasında uzamış saçlarıyla gelen Aydın, gri gömlek ve krem rengi pantolon giydi. Davanın 1 numaralı sanığı Mehmet Aydın
, 4 sayfadan oluşan savunmasını okudu. Sesi titreyen Aydın, "İnsanlar benim hayalime inandı. Amacım Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktı" ifadelerini kullandı. Aydın, kendini aklamak ve mağdurların parasını verebilmek için teslim olduğunu öne sürdü. Aydın, lüks içinde çekilen fotoğraflarının eşiyle balayındayken çekilen eski fotoğraflar olduğunu öne sürdü. Mağdur Özkan Alkan
ise, 13 bin lira zararının olduğunu belirterek, "Babam bana küstü ve 2 ay önce öldü. Bu adamın idam edilmesi bile benim içimi soğutmaz" dedi. Bu sırada salonda kısa bir süre sessizlik yaşandı. Mahkeme, tutukluluğa devam kararı verirken, şirketin mali olarak incelenmesi için 3 kişilik bilirkişi tayin edilmesini istedi. Duruşma 11 Kasım'a ertelendi.