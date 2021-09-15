Ankara’da iki örgütün kanlı hesaplaşmasına operasyon! İşte dehşet anları... 29 gözaltı

Ankara'da suç örgütlerinin arasında yıllardır süre gelen rekabet ve rant kavgası 2 suç örgütünü karşı karşıya getirdi. İki örgüt liderinin arasında çıkan silahlı çatışma sonucu örgüt lideri İ.A. ile hareket eden bir kişi ve diğer örgüt lideri Ü.L.'nin yanında bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Ü.L. yakalanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNDE RAHAT DURMADI

Örgüt lideri Ü.L'nin dışardaki adamı olan M.Y.'nin liderliğini yaptığı yeni oluşumla beraber işleri devraldığı ortaya çıktı. M.Y. diğer örgüt üyeleri ile birlikte farklı illerden araçlara zulalandıkları yüksek miktarlarda uyuşturucu ve silah getirmeye başladı. Suç örgütü, Altındağ ve Mamak bölgesi başta olmak üzere Ankara genelinde boş arazilerdeki menfezlere gömdükleri uyuşturucuları buradan parça parça çıkararak çeşitli katkı maddeleri ile çoğalttı ve ardından piyasaya sürdü. Bununla da yetinmeyen suç örgütü üyeleri uyuşturucu rantının devam ettirebilmek için ruhsatsız kullanmalarının yanında silah ticareti de yapmaya başladı. Aynı zaman suç örgütü üyeleri tefecilik, tehdit gibi birçok eylem gerçekleştirdi.

ANKARA POLİSİNDEN DARBE: 29 GÖZALTI

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Altındağ ve Mamak İlçelerinde faaliyet gösteren ve il dışından yüklü miktarda uyuşturucu ve silah getirerek piyasaya suç örgütünü tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri Ankara merkezli 5 il Diyarbakır, Gaziantep, Balıkesir ve Çankırı olmak üzere 38 zanlıya yönelik 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 29 zanlı gözaltına alındı. Yapılan baskında 9 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.