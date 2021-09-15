İnşaatında işçi olarak çalıştığı kütüphaneye tıp öğrencisi olarak döndü

Elazığ'da 2016 yılında yapımına başlanan Fırat Üniversitesi kütüphanesinde ailesine destek olmak için çalışan 23 yaşındaki Hasan Coşkun, bir yandan da üniversite sınavına hazırlandı. Üniversite sınavına girerek hayali olan Tıp Fakültesi'ni kazanan Hasan Coşkun, inşaatında işçi olarak çalıştığı kütüphaneye yıllar sonra öğrenci olarak gelerek ders çalışıyor, bilimsel araştırmalar yapıyor.

İNANILMAZ BİR DUYGU

İnşaatında çalıştığı kütüphanede tıp fakültesi öğrencisi olarak ders çalışmanın inanılmaz bir duygu olduğunu ifade eden Hasan Coşkun, "Yaz aylarında fırsat bulduğum zamanlarda aileme destek olmak için farklı işlerde çalıştım. Bir inşaat şirketindeyken Fırat Üniversitesinin kütüphanesinin inşaatında çalıştım. Sonrasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Burada ders çalışmaya geldiğim zaman çok güzel duygu. Çok mutlu oldum. Zamanında inşaatında çalışıp para biriktirmeye çalıştığım yerde şimdi doktor olarak derslerime çalışmak ve okul sonrası uzmanlığım için çalışmak inanılmaz iyi hissettiriyor" diye konuştu.

REKTÖR GÖKTAŞ KİTAP HEDİYE ETTİ

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Hasan Coşkun'la bir araya gelerek tebrik etti ve kitap hediye etti. Öğrencisiyle birlikte kütüphaneyi gezen rektör Göktaş, bir araya gelerek muhabbet ettikten sonra öğrenciye kitap hediye etti. Hasan Coşkun'un sosyal medyada mesajını görünce kendilerinin de heyecanlandığını aktaran Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Böyle azimle çalışarak insanın neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Genç kardeşlerimize ve çocuklarımıza örnek olması açısından da çok büyük önem arz ediyor. Hasan kardeşimize bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum" dedi.