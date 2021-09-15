İntihar dedi, arkadaşını yanlışlıkla öldürdüğü ortaya çıktı

Konya'da başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Yusuf Erkip, hayatını kaybetti. Arkadaşının intihar ettiğini söyleyen Kenan S. (15) ise daha sonraki ifadesinde elindeki tabanca ile oynarken silahın kazara ateş olması sonucu arkadaşını vurduğunu itiraf etti. Kenan S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'taksirle ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Olay, iki gün önce merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesinde meydana geldi. Babaannesinin evinde arkadaşları ile oturan Yusuf Erkip, tabanca ile başından vurulması sonucu arkadaşları tarafından ağır yaralı olarak Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Genç çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(Yusuf Erkip)

ÖNCE İNTİHAR DEDİ, SONRA İTİRAF ETTİ

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında Erkip'in yanında bulunan arkadaşı Kenan S.'nin ifadesine başvurdu. Kenan S. ilk ifadesinde tabancanın arkadaşına ait olduğunu, oturdukları sırada kafasına dayayıp ateş ederek intihar ettiğini söyledi. Kenan S.'nin hareketlerinden şüphelenen polis, bir kez daha ifadesine başvurdu. Kenan S. bu sefer suçunu itiraf etti. Genç çocuk ifadesinde, "Birkaç gündür Yusuf'un babaannesinde kalıyorduk. Evde oturduğumuz sırada tabanca elimdeydi. Ne olduğunu anlamadın tabanca ateş aldı ve Yusuf başından vuruldu. Hemen hastaneye götürdük. Korktuğum için yalan söyledim" dediği öğrenildi.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen Kenan S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kenan S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'taksirle ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.