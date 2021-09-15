İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu!

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.N., T.A. S.N. ve Zeyit Hüseyin Akbaba (24), kahvehaneden çıkarak evlerine gitmek üzere arabaya bindi. Yolda Y.N. ve T.A. araçtan inerken, S.N. ve Zeyit Hüseyin Akbaba ise araçla devam etti. Bir süre araçtan inen Y.N. ve T.A. ile N.T. M.G. ve M.D. isimli şahıslar arasında omuz atma nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında Y.N., ağabeyi S.N.'yi arayarak bir grubun kendilerine saldırdığını söyleyip yardım istedi.