Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Giriş Tarihi: 15.9.2021 09:35

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

AA
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren, okula ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ile trafikte yoğunluk oluşturdu.

D-100 kara yolu Şirinevler, Küçükçekmece ve Avcılar yönü ile Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Altınşehir Bahçeşehir yönünde trafik kazası nedeniyle bir şeridin kapatıldığı TEM otoyolunda ise Mahmutbey gişelerden itibaren Edirne istikametinde trafik çok yoğun olarak ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ve Maltepe'de trafikte yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Yakası girişlerinde de yoğunluk oluştu.

Zincirlikuyu ve Mecidiyeköy metrobüs duraklarında ise hafif yolcu yoğunluğu gözlendi.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu saat 09.30 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA