İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 15 Eylül İSKİ su kesintisi ve arıza listesi sorgula! İşte kesinti yaşanacak ilçeler!

Bugün yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyuruldu. 15 Eylül İSKİ su kesintisi ve arıza listesi ile duyurulan kesintiler, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Güngören, Üsküdar, Çatalca gibi ilçelerde yaşayanlar tarafından inceleniyor. Kesintinin ne zaman biteceği İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuyla araştırılıyor. İşte İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı.

15 EYLÜL GÜNCEL SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.09.2021 12:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Ulus Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.09.2021 12:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.