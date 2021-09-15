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Giriş Tarihi: 15.9.2021 14:59

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 15 Eylül İSKİ su kesintisi ve arıza listesi sorgula! İşte kesinti yaşanacak ilçeler!

İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 15 Eylül İSKİ su kesintisi ve arıza listesi sorgula! İşte kesinti yaşanacak ilçeler!

İSKİ tarafından su dağıtımının sağlandığı İstanbul’da bugün bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Arıza ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek olan su kesintileri İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı ile açıklanıyor. Kesinti yaşayan İstanbullular, İstanbul’da sular ne zaman gelecek diye araştırıyor. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve 15 Eylül İSKİ arıza listesi!

Bugün yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyuruldu. 15 Eylül İSKİ su kesintisi ve arıza listesi ile duyurulan kesintiler, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Güngören, Üsküdar, Çatalca gibi ilçelerde yaşayanlar tarafından inceleniyor. Kesintinin ne zaman biteceği İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuyla araştırılıyor. İşte İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama ekranı.

15 EYLÜL GÜNCEL SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2021 12:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Ulus Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2021 12:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Adnan Kahveci Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2021 12:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2021 12:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2021 12:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2021 14:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İstanbul’da sular ne zaman gelecek? 15 Eylül İSKİ su kesintisi ve arıza listesi sorgula! İşte kesinti yaşanacak ilçeler!
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