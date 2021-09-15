İstanbul Fatih
'te bulunan Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi
18 Sekbanlar Camisi, İstanbul'un en uzun isimli camisi olarak kayıtlarda yer alıyor. İlk kez Kanuni Sultan Süleyman
döneminde İstanbul kadısı tarafından yaptırılan camiye Kadı Hüsamettin
ismi verildi. Daha sonra burada mezarı bulunan 18 sekbanın mezarlık alanının caminin haziresine eklenmesiyle 18 sekbanın ismi de camiye eklenmiş oldu. Uzun yıllar bu isimle bilinen camide 1755'te büyük bir yangın çıktı. Yangının ardından Çamaşırcı Hacı Mustafa
isminde bir hayırsever camiyi tekrar onardı. Ve camiyi onaran kişinin de adı eklenince ortaya İstanbul'un en uzun isimli camisi çıktı. İHA