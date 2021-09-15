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Giriş Tarihi: 15.9.2021

İstanbul’un en uzun isimli camisi

İstanbul’un en uzun isimli camisi
İstanbul Fatih'te bulunan Kadı Hüsameddin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Camisi, İstanbul'un en uzun isimli camisi olarak kayıtlarda yer alıyor. İlk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul kadısı tarafından yaptırılan camiye Kadı Hüsamettin ismi verildi. Daha sonra burada mezarı bulunan 18 sekbanın mezarlık alanının caminin haziresine eklenmesiyle 18 sekbanın ismi de camiye eklenmiş oldu. Uzun yıllar bu isimle bilinen camide 1755'te büyük bir yangın çıktı. Yangının ardından Çamaşırcı Hacı Mustafa isminde bir hayırsever camiyi tekrar onardı. Ve camiyi onaran kişinin de adı eklenince ortaya İstanbul'un en uzun isimli camisi çıktı. İHA
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İstanbul’un en uzun isimli camisi
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