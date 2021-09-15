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Giriş Tarihi: 15.9.2021 21:43

İyilik Seydikemerli’nin kanında var

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
İyilik Seydikemerli’nin kanında var

Muğla’nın AK Parti’li Seydikemer Belediyesi, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulunmaya davet etti. ‘İyilik Seydikemerlinin Kanında Var’ sloganıyla vatandaşlar, kan vermeye davet edildi.

Seydikemer'de 'İyilik Seydikemerlinin Kanında Var' sloganıyla vatandaşlar kan bağışına davet edildi. Muğla'nın AK Parti'li Seydikemer Belediyesi tarafından, Türk Kızılayı'na vatandaşlar kan bağışı yapmaya davet edildi. Seydikemer'de, 16-17 Eylül tarihlerinde başlayacak olan kan bağışının eski kaymakamlık binası önünde yapılacağı bildirildi.


YARDIIMLAŞMA BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE VAR

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, vatandaşları Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunmaya davet etti. Başkan Otgöz, "Yardımlaşma bizi kültürümüzde var. Biz yörük kardeşlerimizin Kızılay'a kan vermeye duyarlı olacağını biliyoruz. İki gün boyunca davet yaptık halkımıza. Tüm vatandaşlarımızı Türk Kızılay'ın kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

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İyilik Seydikemerli’nin kanında var
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