İyilik Seydikemerli’nin kanında var

Seydikemer'de 'İyilik Seydikemerlinin Kanında Var' sloganıyla vatandaşlar kan bağışına davet edildi. Muğla'nın AK Parti'li Seydikemer Belediyesi tarafından, Türk Kızılayı'na vatandaşlar kan bağışı yapmaya davet edildi. Seydikemer'de, 16-17 Eylül tarihlerinde başlayacak olan kan bağışının eski kaymakamlık binası önünde yapılacağı bildirildi.
YARDIIMLAŞMA BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE VAR
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, vatandaşları Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunmaya davet etti. Başkan Otgöz, "Yardımlaşma bizi kültürümüzde var. Biz yörük kardeşlerimizin Kızılay'a kan vermeye duyarlı olacağını biliyoruz. İki gün boyunca davet yaptık halkımıza. Tüm vatandaşlarımızı Türk Kızılay'ın kan bağışına davet ediyoruz" dedi.