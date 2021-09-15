İyilik Seydikemerli’nin kanında var



YARDIIMLAŞMA BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE VAR

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, vatandaşları Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunmaya davet etti. Başkan Otgöz, "Yardımlaşma bizi kültürümüzde var. Biz yörük kardeşlerimizin Kızılay'a kan vermeye duyarlı olacağını biliyoruz. İki gün boyunca davet yaptık halkımıza. Tüm vatandaşlarımızı Türk Kızılay'ın kan bağışına davet ediyoruz" dedi.