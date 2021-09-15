Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de durduruldu! 173 parça tarihi eser ele geçirildi
Giriş Tarihi: 15.9.2021 10:30

İzmir'de durduruldu! 173 parça tarihi eser ele geçirildi

AA
İzmir’de durduruldu! 173 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Bayındır ilçesinde takip sonucu durdurulan otomobilde 173 parça tarihi eser ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinova Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı.

Tarihi eserlerin taşındığı otomobili takibe alan ekipler, yol kontrolü noktasında aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 154 sikke ile küpe, kolye ucu ve yüzükten oluşan 19 parça olmak üzere toplam 173 parça tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonda araçtaki iki kişi gözaltına alındı, tarihi eserler Tire Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de durduruldu! 173 parça tarihi eser ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA