Jandarmanın durdurduğu araçtan 173 parça tarihi eser çıktı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine Zeytinova Mahallesinde bir aracı durdurdu. Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda araçta yapılan aramada Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 154 adet sikke, 19 adet küpe, kolye ucu ve yüzük olmak üzere toplam 173 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Tire Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.