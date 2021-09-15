Kadıköy’de 3 katlı binada patlama! O anlar kamerada

Büyük bir patlama sesi geldi. Bizim sadece camlarımız patladı. Bu kafe de bize ait. Orada da ufak bir hasarımız var." ifadelerini kullandı. Restoranın alev alev yandığı anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İlk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlamaya, neyin sebep olduğuyla ilgili itfaiye ve polisin incelemeleri sürüyor. Öte yandan yangın esnasında yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.