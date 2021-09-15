Karabağlar Yaylası denetleniyor

Kentsel ve 3. Derece Doğal Sit Alanı olan tarihi Karabağlar Yaylasının doğal dokusunun korunması için bir dizi çalışma başlatıldı. Buna göre, ekipler tarafından 360 derece kamera kullanılarak Karabağlar Yaylasının doğal yapısı, kesik ve irimleri kayıt altına alınıyor. Görevli personel kesik ve irimlerin, tel örgü ve duvar yapılarak yok edilmemesi için tam zamanlı olarak bölgede denetim gerçekleştiriyor.



Karabağlar Yaylasının doğal dokusunun korunmasına yönelik yapılanma koşullarına ilişkin görseller hazırlayarak dağıtıldı. Özellikle pandemi döneminde Karabağlar Yaylasında yapılaşmanın çoğaldığı ifade edildi. Bölgeye yerleşen ve yaşayan vatandaşların ev ve arsalarının etrafına duvar ve tel örgü inşa ederek kamu malı sayılan ve kamuya terki gereken doğal kesik ve irimlerin zarar görmeye başlaması üzerine önlem alındı.



Yaylada duvar çekmenin yasak olduğunu, diğer işlemler için de belediyeden mutlaka izin alınması gerektiğini vurgulandı. Yaylanın sahip olduğu doğal yapısının, flora ve faunasının korunması, bozulmadan geleceğe taşınabilmesi için önlem alınacağı bildirildi. Yaylanın görevli personel tarafından tam zamanlı olarak denetlendiği kaydedildi.