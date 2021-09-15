Karantinaya alınmak istenen koronalı genç: Abarttınız!

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yuva Mahallesi 2466. Sokak'taki devriyesi sırasında sokakta bulunan A.S.E'nin (24) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Ekipler, sorgulamada A.S.E'nin izleminin devam ettiğini belirlemesi üzerine, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.



Yurtta karantinaya alınmak istenen A.S.E, "Yok abi, gerçekten abarttınız o kadar da olmaz" diyerek tepki göstererek, "Maskemi takıp markete gidiyordum. Mademki testiniz çok doğru, neden ateşim olmadı? Niye baş ağrısı olmadı? Niye benim öksürüğüm yoktu? Benim pozitif çıktı yani" ifadesini kullandı.



Filyasyon ekipleri, A.S.E'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulayıp, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya aldı.