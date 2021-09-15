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Giriş Tarihi: 15.9.2021 10:31 Son Güncelleme: 15.9.2021 10:49

“Kargo getirdim” diyerek girdi; daireleri soyup kaçtı

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Kargo getirdim” diyerek girdi; daireleri soyup kaçtı

İstanbul Kadıköy’de zillere bastığı ve “Kargo getirdim” diyerek girdiği apartmanlarda hırsızlık yapan bir kişi yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul'un Kadıköy İlçesi'ne bağlı Hasan Paşa, Cafer Ağa, Zühtü Paşa ve Acıbadem Mahalleleri'nde hırsızlık yapan bir kişi yakalandı. İddialara göre; şüpheli S.Y., zillere bastığı ve "Kargo getirdim" diyerek girdiği apartmanlarda daireleri soydu.

“Kargo getirdim” diyerek girdi; daireleri soyup kaçtı | Video

5'i ev 1'i iş yeri altı adresten hırsızlık olayları gerçekleştirdiği tespit edilen S.Y., Üsküdar İlçesi'nde gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydının olduğu ve "Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan ötürü 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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“Kargo getirdim” diyerek girdi; daireleri soyup kaçtı
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