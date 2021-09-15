İstanbul'un Kadıköy İlçesi'ne bağlı Hasan Paşa, Cafer Ağa, Zühtü Paşa ve Acıbadem Mahalleleri'nde hırsızlık yapan bir kişi yakalandı. İddialara göre; şüpheli S.Y., zillere bastığı ve "Kargo getirdim" diyerek girdiği apartmanlarda daireleri soydu.

“Kargo getirdim” diyerek girdi; daireleri soyup kaçtı | Video

5'i ev 1'i iş yeri altı adresten hırsızlık olayları gerçekleştirdiği tespit edilen S.Y., Üsküdar İlçesi'nde gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydının olduğu ve "Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan ötürü 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.