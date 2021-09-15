Kırıkkale’de aşısız sağlık memuru, koronaya yenik düştü

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Ali Avni Silleli (58), Koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Durumu ağırlaşan hastaneye kaldırılan Silleli, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Ali Avni Silleli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silleli'nin vefat haberi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere sağlık camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. Sille'ni cenazesi, Selçuklu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi. Silleli'nin Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.