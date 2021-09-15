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Giriş Tarihi: 15.9.2021 13:47

Kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı! O anlar kamerada

DHA
Kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı! O anlar kamerada

Samsun'da Abdullah I. (37), kız arkadaşı Cansu K.'nin (22) eski sevgilisi Ömürcan B.'yi (29) bıçaklayarak, ağır yaraladı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kavgaya karışan Cansu K.'nin kardeşi T.K. (17) ve Abdullah I., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşı Cansu K. ve kardeşi T.K. ile birlikte mahallede olan Abdullah I., Cansu K.'nin eski sevgilisi Ömürcan B. ile yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, büyüyerek, kavgaya dönüştü. İddiaya göre Abdullah I. ve T.K., Ömürcan B.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ömürcan B., ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliler de kamyonet ile olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. T.K. ve Abdullah I., Ulugazi Toki Konutları'nda suç aletiyle yakalanıp, gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı! O anlar kamerada
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