KTÜ Farabi Hastanesi’nde Sepsis Farkındalık Programı düzenlendi

Dünya Sağlık Örgütü ve Globally Sepsis Alliance öncülüğünde bu yıl 10.su düzenlenen 13 Eylül Dünya Sepsis Günü'nde, ülke çapında çok sayıda hastanede "Sepsis Eğitimleri" ile farkındalık oluşturmak amaçlandı. Bu kapsamda KTÜ Farabi Hastanesi Aydın İnal Amfi'sinde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Ulusoy ve Prof. Dr. Selçuk Kaya tarafından "Sepsis Farkındalık, Tanı ve Tedavisi" ile ilgili güncel bilgileri içeren program düzenlendi. Yüz yüze uygulanan programa öğretim üyeleri katılırken aynı zamanda ise pek çok ilgili tarafından online olarak da takip edildi.

Programda konuşma yapan K.T.Ü öğretim üyesi Prof Dr. Hülya Ulusoy, "Sepsis, bir enfeksiyon hastalığı sonucunda ortaya çıktığından öncelikle enfeksiyona bağlı belirtilere (öksürük, balgam çıkartma, ishal, kusma, boğaz ağrısı vb.) ek olarak geveleyerek konuşma ve sersemlik, aşırı titreme, kas ağrısı, ateş, gün boyu idrar yapamama, şiddetli nefes darlığı, ölecekmiş gibi hissetmek, derinin benekli hale gelmesi cilt renginin değişmesi gibi belirtileri olan kişilerin hiç vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları hayati önem taşımaktadır," diye konuştu.

Prof. Dr. Selçuk Kaya yaptığı konuşmada,"Sepsise en sık neden olan enfeksiyonlar; akciğer (zatürre), idrar yolu, karın, cilt, barsak kaynaklıdır. Sepsis kaynağı enfeksiyonların %80'i hastane dışı toplum kökenlidir. Riskli kişiler ise kronik hastalığı olanlar (akciğer, karaciğer, kalp vb), dalağı olmayanlar, bağışıklık sistem hastalığı olanlar, 1 yaş altı veya 60 yaş üstü kişiler Sepsis hastalıği için daha fazla risk taşımaktadır" dedi.

SEPSİSİ ÖNLEMENİN EN İYİ YOLU ÖNCELİKLE ENFEKSİYONU ÖNLEMEKTİR!

Prof. Dr. Selçuk Kaya, "Sepsisi önlemenin en iyi yolu öncelikle enfeksiyonu önlemektir. Bu konuda alınacak başlıca önlemler aşılama, temiz su kullanımı, el hijyeni ve genel hijyen kurallarına uyulması, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi, güvenli doğum ve farkındalık yaratmaktır"diye konuştu.