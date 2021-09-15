Küfürbaz CHP’li Başkan hakkında CHP’den inceleme

Kendisini eleştiren spor gönüllüsü Serkan Yalnız'a telefonla ulaşarak küfürler savuran CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında, CHP içinde inceleme başlatıldığı öğrenildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve basketbol gönüllüsü olarak tanınan Serkan Yalnız, CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın kendisini tehdit ettiği ve telefonda sinkaflı sözler sarf ettiği iddiasıyla suç duyusunda bulunmuştu. Serkan Yalnız ayrıca, Alim Karaca'nın kendisine yönelik, 'kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum' dediğini iddia ederek koruma talebinde bulunmuştu.

UMARIM AHLAKSIZLIĞI DESTEKLEMEKTEN VAZGEÇERLER

CHP'li Başkan Karaca hakkında CHP'den inceleme yapılması kararı hakkında konuşan Serkan Yalnız, "Umarım aynı parti üyesi olan ve ailesi bu partinin farklı kademelerinde görev almış ailevi değerlere ahlaksızca küfür hakaret ve tehditler savuran Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında gerekli işlemleri yaparak partinin aile değer yargıları konusunda ki düşüncelerinin ne derece hassas ve hakkaniyetli olduğunu gösterirler. Olayın yaşandığı süreçten bugüne kadar tüm CHP üyesi vatandaşları ve parti yakınlarını derinden üzmüştür. Umarım gereğini yaparak bu hatadan ahlaksızlığı desteklemekten tez zamanda vazgeçerler" dedi.

YANILTICI HEDEF SAPTIRICI BİR AÇIKLAMA YAPTI

Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından açıklama yapan Alim Karaca'ya da cevap veren Serkan Yalnız, "Öncelikle Fethiye Belediye Başkanı yapmış olduğu basın açıklamasında asılsız hiçbir dayanağı belgesi bulunmayan sadece kamuoyunu yanıltıcı ve hedef saptırıcı bir açıklama yaptı. Hukuki süreç ile ilgili elimdeki tüm dokümanlar belgeler yazışmalar ve kayıtlar savcılık dosyasına eklenmiştir. Bunun akabinde hukuksal olarak sonuca ulaşamayacağını bildiği için çalıştığım şirket ile dolaylı yoldan irtibat kurup geçen hafta pazartesi itibari ile iş yerimden çıkışım verildi. Ve aile bireylerim ile de uğraşmaya devam etmektedir. Bir vatandaşa ettiği küfür ve hakaretler yetmiyor gibi birde belden aşağı vurarak özel hayata müdahale etmeye çalışmakta. Savcılığa verdiği ifade de ses kayıtlarının doğru görüşmenin baştan aşağı doğru olduğunu söylemiş. Sadece 2 kişi arasında geçen bir görüşme delil olarak kullanılamaz ve 3 kişiler ile paylaşılamaz diye kendini savunmaya çalışmıştır. Yaptığı basın açıklamasında bunun montaj ve şantaj olduğunu dile getirerek kendini yalanlamış oldu. Adalete ve devlet büyüklerime güveniyorum adalet yerini bulacak" ifadelerini kullandı.