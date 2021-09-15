Kültepe kazılarından 4 bin yıllık Anadolu Aslanı çıktı

Kayseri'de Kaniş-Karum harabelerinin bulunduğu Kültepe ören yerinde sürdürülen kazı çalışmalarında yakın tarihe ait ilk kez iki ayrı aslan çenesine ait kemikler bulundu. Kazı alanında bulunan tapınak yakınlarında çıkarılan aslan kemiklerinin yanı sırada çok sayıda başka hayvanlara ait kemiklerde bulundu.

"ASLANLARIN VARLIĞINI TABLETLERDE OKUMUŞTUK"

Kazı çalışmaları hakkında bilgiler veren Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulaklıoğlu; bulunan aslan çenesine ait kemiklerinin Anadolu tarihi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Kültepe'de Temmuz ayından buyana yeni kazı alanında çalışma yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Fikri Kulaklıoğlu; "Saray ve tapıkların bulunduğu yere yakın bir yerde yaptığımız arkeolojik kazılarda Aslan, ayı, yabani domuz, yaban koyunu ve geyiklere ait kemik buluntular çıktı. Bu kemikler toplu halde çıktı. Bu kazımızda ilk defa Anadolu'da iki ayrı aslanın çene kemiğini bulduk. Aynı şekilde çok büyük boyda bir ayı ile geyiklere ait kemiklerde bulduk. Bunlar aslında bizim bu bölgede yetiştiğini kabul edebileceğimiz hayvanlar. Erciyes'in etrafında o dönemde yaşayan hayvanlar. Anadolu'da ilk defa bu kadar erken tarihe ait Aslan kemiği çıktı. Bu hayvanlar avlanarak Kültepe'ye getirilmiş. Boğaz köyde bulunan Anitta adlı bir tablette, Anitta isimli bir kral babası ile birlikte Neşa'yı zapt etmişler. Burada surlar, saraylar ve tapınaklar yapmışlar. Bu kemiklerde bu alanda bulundu. Bu krala ait tablette ; "Ben ava gittim, Neşa'ya iki aslan leoparlar, panterler ve geyikler avlayıp getirdim" diye yazıyor. Zaten bu hayvanların kemikleri de tapınağın yanında bulundu. Yaptığımız araştırmalarda bu hayvanların kemiklerinde yaralanmalar var. Yeni avlandıkları anlaşılıyor" diye konuştu.