Las Vegas’ın ünlü şefleri Türk lezzetleri için yarıştı

Gıda ürünleri ihracatından Türkiye'ye yıllık 5 milyar dolar döviz kazandırdıklarını orta vadede 10 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Ticaret Bakanlığı destekli Turquality projesiyle Yeni Dünya'ya Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatını artırmak için 3 yıldır başarılı tanıtım faaliyetlerine imza attıklarını dile getirdi.

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'un Türkiye'nin ihracat potansiyelini 300 milyar dolara çıkarabilmesi için Türk Eximbank aracığıyla İhracat Garanti Fonu gibi bir model üzerinde çalıştığını dillendiren Celep, "İhracatta büyük hedeflere ulaşabilmek için ihracatçımızın finansman yapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Ticaret Bakanlığımızın üzerinde yoğunlaştığı bir diğer proje ise ABD pazarında eyaletler bazında ihracat politikaları geliştirmek. Eyaletler bazında, nokta atışlarıyla ABD'de daha başarılı olabilir, bu sayede iki ülke arasında 100 milyar dolara çıkması hedeflenen dış ticaret hacminden daha fazla pay alabiliriz. TURQUALİTY Projemiz bu anlamda doğru bir hamle" şeklinde konuştu.





TURQUALITY PROJESİ

Su ürünleri, kuru meyve, meyve sebze mamulleri, zeytinyağı, tıbbı aromatik bitkiler ve hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinde ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin tanıtımının yapıldığı TURQUALITY Projesi kapsamında "Turkish Tastes Culinary Compotition 2021" etkinliği gerçekleştirdiklerini anlatan Celep, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerika Birleşik Devletleri yıllık 160 milyar dolar gıda ürünü ithal ediyor. Türk gıda ürünlerinin başta Horeca sektörü olmak üzere, ABD'li tüketicilerin menülerinde daha fazla yer alması amacıyla düzenlenen "Turkish Tastes Culinary Compotition 2021" etkinliği yoğun ilgi gördü. Las Vegas Üniversitesi Mutfağında gerçekleşen Şef yarışmasına, bölgede bulunan dünyaca ünlü zincir otelleri başta olmak üzere, Horeca sektöründe faaliyet gösteren şeflerle birlikte Las Vegas Üniversitesi öğretim görevlisi şefler de katıldı. Şefler altı gıda sektöründen seçtikleri ürünlerle hazırladıkları, birbirinden lezzetli menülerle Jüri karşına çıktılar. Yarışmayı, bölgede faaliyet gösteren önemli distribütör firma yöneticileri ile Cosmopolitan Otel Gıda ve İçecek direktörü de yakından takip etti."

TÜRK LEVREĞİ VE ZEYTİNİ

Hazırlanan menülerde, Türk levreği, Türk zeytin ve zeytinyağı, bulgur, közlenmiş meyve sebze mamulleri, kuru meyveler ve baharatlar yoğun olarak kullanılırken, şefler Türk mutfağına özgü tekniklere de yer verildiği bilgisini paylaşan Celep sözlerini şöyle tamamladı: "Yarışmanın birinciliğini Resorts Hotel Sous Şefi Noe Banuelos kazanırken, 2. sırada Capital Grill'den Sous Şef Gonzalo Garzo yer aldı. 3.'lük ise Cosmopolitan Hotel Executive Şefi Michael Gillard'un oldu. Katılan şeflere, para ödülü, katılım sertifikaları, plaketler, şef bıçakları ve ürün numuneleri takdim edildi."