Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne “Güvenli Kampüs”

SABAH'a konuşan rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, MTÜ'nün gerekli tüm önlemleri alarak bölgenin ilk güvenli kampüs belgesini alan üniversitesi olduğunu belirterek "Güvenli kampüs ile öğrenciler daha rahat eğitimlerine devam edecek" dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi(MTÜ) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzman ekiplerince gerçekleştirilen tetkikler sonucu Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve TSE arasında imzalanan iş birliği protokolü ile "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi" almaya hak kazanan bölgede ilk üniversite oldu. SABAH'a konuşan rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut; "YÖK ve TSE arasında, Covid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında yükseköğretim kurumlarının yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren genel standartları belirlemek amacıyla hazırlanan bu önemli protokol çerçevesinde üniversitemiz gerekli tüm önlemleri alarak bölgenin ilk Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi'ni alan üniversitesi oldu." dedi.

Bu düşüncelerle her zaman olduğu gibi salgın döneminde de yükseköğretim kurumlarımıza öncülük ederek etkin adımlar atmamıza destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.

PANDEMİ SÜRESİNCE EĞİTİMLER DEVAM ETTİ

Pandemi süresince eğitim devam etti. Pandeminin ilk ortaya çıktığı andan itibaren süreç içerisinde MTÜ'nün özellikle sağlık ve eğitim hizmetlerinde hiçbir aksamaya yol açmamak hedefiyle gerçekleştirdiği düzenlemeler rol model niteliğindedir.

Bilim, emek, özveri ve kalite ile yükselme hedefi ile yolan çıkan üniversitemiz pandemi sürecinde de eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerine ara vermeden aynı zamanda akademik ve idari anlamda da yükselişini hız kesmeden sürdürmüştür. Üniversitemizi Türkiye'nin ve dünyanın saygın eğitim kurumlarından biri haline getirmek için akademisyen arkadaşlarımızla birlikte el ele, sırt sırta vererek ve gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz.

BÖLGEDE İLK ÜNİVERSİTE OLDU

Güvenli kampüs ile öğrenciler daha rahat eğitimlerine devam edecek. Üniversitelerin bu konudaki hassasiyeti oldukça önemli. Pandemi ortaya çıktığı ilk andan itibaren akademik ve idari insan kaynaklarının süreçle ilgili çalışmaya başladığını TSE'nin kendi kaynakları ve tecrübesiyle geliştirdiği standarda uygun olarak gerekli şartların sağladık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK Başkanlığı ve TSE ile hazırlanan "Güvenli Kampüs" belgesinin üniversitemiz tarafından alınan tedbirlerle de uygulanabilir olduğunu görüyor, eğitim öğretime başlayacağımız bugünlerde üniversitenizi tercih eden, kayıt yaptıracak olan öğrencilerimizin, gençlerimizin burada güvende olduklarının bir göstergesi olan bu belgeyi almamızda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.