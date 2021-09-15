Maun Suresi Okunuşu - Maun Suresinin Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Tefsiri Ve Fazileti

Mekke döneminde indirilen Maun Suresi, gösteriş için ibadette bulunan kişilerle dini inkar edenlerin akıbetinden, zekatın öneminden bahseder. Bu surenin mana derinliğini irdeleyenler, Maun Suresi anlamı ve tefsiri nedir diye araştırıyor. Maun Suresi okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı haberimizde. Bu surenin fazileti ve önemi hakkında bilgi almak için aşağıya göz atabilirsiniz.

Maun Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Era'eytellezî yükezzibü biddîn Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm Velâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn Feveylün lilmüsallîn Ellezîne hüman salâtihim sâhûn Ellezîne hüm yürâûne Ve yemne'ûnelmâ'ûn

Ma'un Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Gördün mü o dine yalan diyeni? İşte yetimi itip kakan odur! Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Fakat veyl o namaz kılanlara ki, Namazlarında yanılmaktadırlar. Onlar ki, gösteriş yaparlar. Ve yardımlığı sakınır (zekatı vermezler).

Maun Suresi Meali

Kur'an-ı Kerim'de yer alan kısa surelerden birisidir. Namaz surelerinden birisi olan Maun Suresi, 7 ayetten olmuştur. Surede, Allah'ın (C.C) nimetlerini ve ahireti inkâr eden nankör, amellerini göster için yapan riyakâr olmak üzere iki tipte insan tasvir edilmiştir.

Maun Suresi, Tekâsür sûresinden sonra Kâfirûn sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Bazı rivayetlere göre, 4-7. âyetlerin Medine'de münafıklar hakkında indiğine dair bilgiler yer almaktadır.

Maun suresinin içeriğine bakıldığında verilen en önemli mesaj; Allah'a (C.C) gönülden ibadet etmekle toplumsal hayatta yardımlaşma, şefkat ve merhametin dindarlık bakımından birbirinden ayrılamayacağı hususudur. İbadetlerine gösteriş için yapanlar, iyiliğe engel olanlar veya yoksullardan ihtiyaç duydukları şeyleri esirgeyenler şiddetli bir şekilde kınanmıştır.

Maun Suresi Neye İyi Gelir?

Maun Suresi okunan evde iman eksikliği yaşanmaz. Bu evdeki kişiler içsel anlamda boşluğa ve tereddüde düşmez.

Küçük çocuklara bu dua okunursa ve bu çocukların duayı ezberleyerek okuması sağlanırsa imanlı, güzel ahlaklı ve erdemli kimseler olurlar.

Evde ve iş yerinde okunması halinde bereket, huzur, vicdan ve merhamet daim olur. Bu yerlere giren herkes bu duanın etkisiyle daha iyi bir insana dönüşür.

Yetim ve yoksullara sadaka vermeyi nasihat eden bu dua, kişinin yoksulluğa düşmesini engelleyen en büyük vesiledir.

Bu duayı okuyan kimse mali açıdan sıkıntı yaşamaz, olan sıkıntıları da kolaylıkla ortadan kalkar.

Maun Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'in 107'nci suresi olan Maun Suresi iniş sırasına göre ise 17'nci sıradadır. Bu sure 7 ayetten oluşmaktadır ve 30'uncu yani son cüzde yer alır. Kur'an'ın 602'nci sayfasındadır.

Maun Suresinin Diğer İsimleri

Maun Suresi adını son ayette yer alan ''Maun'' kelimesinden edinmiştir. "Eraeyte, Eraeytellezî, Dîn, Tekzîb, Yetîm" isimleri ile de anılır.

Maun Suresi Tefsiri

Sûre, içeriğinin önemine muhatapların dikkatini çekmek maksadıyla, "Dini yalanlayanı gördün mü?" şeklindeki soru ifadesiyle başlamaktadır. Müfessirler buradaki "din" kelimesinin "Kur'an, uhrevî yargı, Allah'ın hükmü, İslâm" gibi anlamlara geldiği görüşündedir (İbnü'l-Cevzî, IX, 244; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 112). Bu âyetin, Mekke müşriklerinden olan ve kıyameti inkâr eden Âs b. Vâil hakkında nâzil olduğu rivayet edilmektedir. Daha sonra, dini asılsız saymanın insanın ahlâkında meydana getirdiği olumsuz etkilere yetimlere karşı şefkatsiz davranıp onları hor görme örneğiyle vurgu yapılır. Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de yetimlerin mallarının ve haklarının korunup gözetilmesine dikkat çekilmektedir (meselâ bk. en-Nisâ 4/6, 10; el-İsrâ 17/34; el-Fecr 89/17; ed-Duhâ 93/6, 9). Ardından gelen âyette kınayıcı bir üslûpla yoksulların yiyeceklerini kendileri sağlamadıkları gibi başkalarını da buna özendirmekten uzak duranlara işaret edilir. Âyette "yoksulları doyurmak" yerine "yoksulun yiyeceği" denilmek suretiyle varlıklı olanların malında yoksulların haklarının bulunduğu belirtilmektedir. Nitekim bu husus, "Onların mallarında isteyenin ve yoksulun hakkı vardır" meâlindeki âyette de ifade edilmektedir (ez-Zâriyât 51/19).

Sûrenin son dört âyetinde ibadetlerine riya karıştıranlar, iyiliğe engel olanlar veya yoksullardan ihtiyaç duydukları şeyleri esirgeyenler kınanmıştır. İbn Abbas'tan nakledilen bir rivayete göre 5. âyette, yalnız kaldıklarında namazı terkedip başkalarıyla birlikte iken namaz kılan münafıklar kastedilmiştir (Taberî, XXX, 201; Kurtubî, XX, 212). Bu âyette namazı ciddiye almayan, eğlence kabilinden namaz kılan kimselere dikkat çekildiği şeklinde de yorumlar mevcuttur (Taberî, XXX, 201-202). Bazı müellifler, Mekke döneminde münafıkların bulunmadığını ve müşrik Araplar'ın da kendilerine özgü bir tür namaz kıldıklarını ifade ederek sûrenin ilk bölümünde olduğu gibi bu âyetlerde de Mekke müşriklerinin kastedildiğini söylemişlerdir.

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