Mersin’de eski Ankara yolunda TIR’la, otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, eski Ankara yolu Sağlıklı köyü yakınlarında taş ocaklarına yakın bir noktada Süleyman Donar yönetimindeki TIR ile Muhittin Demircan'ın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön bölümü büyük hasar görürken, araç içinde sıkışan sürücü M.D., Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi arama-kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yine araç içinde bulunan F.D. isimli kadın da yaralandı.



Kazanın etkisiyle TIR'da yol kenarına savrulurken, yaralılar 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.