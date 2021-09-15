Mersin’de kayan tır orta refüje çarparak devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet T. Yönetimindeki 26 HN 595 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep yolunun Akgedik mevkisinde, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüje çarparak devrildi.

1 KİŞİ YARALANDI



TEM otoyolunda Mehmet T. yönetimindeki sebze yüklü TIR, takla atarak refüje devrildi. TIR'ın dorsesindeki sebzeler otoyola savrulurken, şoför Mehmet T. ağır yaralandı. Yaralı şoför Tarsus Devlet hastanesine kaldırılırken, TIR'ın dorsesindeki sebzeler otoyola savruldu. Bölge trafik ekipleri, otoyolda trafiği kontrollü olarak sağlarken, karayolunun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.