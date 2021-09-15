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Giriş Tarihi: 15.9.2021 23:16

Mersin’de kayan tır orta refüje çarparak devrildi: 1 yaralı

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Mersin’de kayan tır orta refüje çarparak devrildi: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yolun yağıştan dolayı kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sebze ve meyve yüklü bir tır, orta refüje devrilirken sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet T. Yönetimindeki 26 HN 595 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep yolunun Akgedik mevkisinde, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüje çarparak devrildi.

1 KİŞİ YARALANDI


TEM otoyolunda Mehmet T. yönetimindeki sebze yüklü TIR, takla atarak refüje devrildi. TIR'ın dorsesindeki sebzeler otoyola savrulurken, şoför Mehmet T. ağır yaralandı. Yaralı şoför Tarsus Devlet hastanesine kaldırılırken, TIR'ın dorsesindeki sebzeler otoyola savruldu. Bölge trafik ekipleri, otoyolda trafiği kontrollü olarak sağlarken, karayolunun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Mersin’de kayan tır orta refüje çarparak devrildi: 1 yaralı
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