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Giriş Tarihi: 15.9.2021 11:01

Mevsimin ilk karı Toroslar'a yağdı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Mevsimin ilk karı Toroslar’a yağdı

Antalya'nın Toros dağlarına yılın ilk karı düştü. Sıcaklığın 2 derece düştüğü bölgede Toroslar görsel şölen sundu.

Antalya'da mevsimin ilk karı Toroslara yağdı. İki gündür bölgede etkili olan yağmur Elmalı ilçesinin yüksek kesimlerine kar olarak yağdı. Sabah uyanan Elmalılar dağların beyaza büründüğünü görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Bir gün önce gece sıcaklığının 18 derece olduğu ilçede dağlara yağan kar nedeni ile sıcaklık 2 dereceye düştü.

YÜKSEK KESİMLERE KAR OLARAK DÜŞTÜ

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgede etkili olan yağmurun yüksek kesimlere kar olarak düştüğünü söyledi. Bir gün daha etkili olması beklenen yağışın bin metre yüksekliğindeki bölgelere kar yağışının beklendiğini belirten yetkililer, ani sıcaklık düşmesinden dolayı yaylalardaki vatandaşların hipotermiye dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Mevsimin ilk karı Toroslar'a yağdı
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