Mevsimin ilk karı Toroslar’a yağdı

Antalya'da mevsimin ilk karı Toroslara yağdı. İki gündür bölgede etkili olan yağmur Elmalı ilçesinin yüksek kesimlerine kar olarak yağdı. Sabah uyanan Elmalılar dağların beyaza büründüğünü görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Bir gün önce gece sıcaklığının 18 derece olduğu ilçede dağlara yağan kar nedeni ile sıcaklık 2 dereceye düştü.

YÜKSEK KESİMLERE KAR OLARAK DÜŞTÜ

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgede etkili olan yağmurun yüksek kesimlere kar olarak düştüğünü söyledi. Bir gün daha etkili olması beklenen yağışın bin metre yüksekliğindeki bölgelere kar yağışının beklendiğini belirten yetkililer, ani sıcaklık düşmesinden dolayı yaylalardaki vatandaşların hipotermiye dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti.