Muş’ta çocukları PKK’lı teröristlerce dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, HDP İl Başkanlığı önünde "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden bırakmayan aileler, HDP aleyhine slogan atarak partililere tepki gösterdi.

Oğlu 2014 yılında dağa kaçırılan 65 yaşındaki Gülbahar Teker, gazetecilere, 5 aydır Muş'ta eyleme devam ettiğini söyledi.

Daha önce iki yıl Diyarbakır'a eylem yaptığını hatırlatan Teker, şöyle konuştu:

"Ben kimseden korkuyorum, buradan da gitmeyeceğim. Bir çocuk dağda kalana kadar eyleme devam edeceğim. Bende, Ayşegül Biçer gibi eylem yapıyorum. Muhammet, gel teslim ol, ceza yok oğlum. Ben ve kardeşin Cuma hastayız, gel teslim ol. Anneni, babanı, kardeşini seviyorsan gelip teslim olursun. Devlette ceza yok, seni bekliyorum."

Oğlu 2015 yılında dağa kaçırılan anne Naciye Sönmez Yıldız ise 6 yıl önce çocuğunu terör örgütü PKK kaçırdığını belirtti.

Çocuğunun 15 yaşında okul okurken kaçırıldığını ifade eden Yıldız, "Oğlum daha çocuktu. Kim çocuğumu kandırıp götürdüyse Allah onun işini rast getirmesin. Oğlumu istiyorum. Osman sesimi duyuyorsan gel. Çok şükür Türk bayrağının altındayız. Devletimizden memnunuz ve özgürüz. Türkiye'de insanlık var ama dağda insanlık yok. Oğlumu kandırıp götürdüler. Oğlum çık gel sana sahip çıkacağız." diye konuştu.

Kızı 2015 yılında dağa kaçırılan Süheyla Yenilmez ise "HDP'den çocuğumu istiyorum. Çocuğumu versinler. Yedi yıldır çocuğumu bekliyorum. Sümeyye, beni duyuyorsan, sağsan gel yavrum. Ceza yok bir şey yok, gel ben senin arkandayım." dedi.