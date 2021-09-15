O aileye 3’üncü saldırı

Konya
'da, Kadir Şeker
(21) ile yaşadığı boğuşma sırasında bıçaklanarak öldürülen Özgür Duran'ın Antalya
'da yaşayan annesi ve kardeşi, davanın bir numaralı tanığı Ayşe Dırla
'nın eski eşi ve yakınlarının saldırısına uğradı. Şüpheliler belediye otobüsünü durdurup bıçakla saldırdı. Duran'ın Antalya'nın Muratpaşa
ilçesinde yaşayan ailesi, 3. kez saldırıya uğradı. Davanın bir numaralı görgü tanığı Ayşe Dırla'nın eski eşi Mustafa Balıkyemez
daha önce de baba Cengiz Duran'a saldırmıştı. Geçtiğimiz cumartesi yine Mustafa Balıkyemez, Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner
'in bindiği halk otobüsünü durdurup, "Seni öldüreceğim" diyerek otobüsten indirmeye çalıştı. Annesinin haber vermesi üzerine karakola doğru giden Niyazi Remzi Duran da yolda bekleyen Mustafa Balıkyemez ve yakınlarının saldırısına uğradı. Polis, Balıkyemez ve yakınlarını güçlükle sakinleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Saldırı anı ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırı sırasında aldığı darbe nedeniyle burnunda kırık olduğunu belirten Niyazi Remzi Duran, "Can güvenliğimiz yok" dedi.