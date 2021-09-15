Ölmeden önce son sözü ‘keşke aşı yaptırsaydım’ oldu

15 Temmuz darbe girişiminin
ardından İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği görevindeyken FETÖ ile mücadelenin en önemli isimlerinden biri haline gelen Ekrem Er
koronavirüse bağlı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Son görev yeri Karabük
'te bir haftadır evinde karantinada olan ikiz çocuk babası hâkimin ölümünden iki gün önce meslektaşı olan bir arkadaşına "Keşke aşı yaptırsayım" diyerek pişmanlığını dile getirdiği belirtildi. 47 yaşındaki Er önceki gün karantinada düşük tansiyon nedeniyle fenalaştı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er'in acil serviste kalbi durdu. Hâkime hemen kalp masajı ve anjiyo yapıldı. Doktorların incelemesi sonucu damarlarının temiz olduğu tespit edilen ancak Kovid nedeniyle kalp kasında yüksek tutulum olduğu anlaşılan Er yoğun bakım servisine yatırıldı. Gece saatlerinde tekrar kalbi duran Er yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türk bayrağına sarılı Er'in cenazesi, infaz hâkimi olarak görev yaptığı Karabük Adliyesi
önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Er'in cenazesi memleketi Bolu Göynük
'te defnedildi.