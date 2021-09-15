Omuz atma yüzünden kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Sanayi Mahallesinde dün gece saat 00.30 sıralarında omuz atma nedeniyle çıkan kavga ölümle sonuçlandı.

İddiaya göre olay şöyle gerçekleşti: Y.N, T.A, S.N. ve Zeyit Hüseyin Akbaba (24), kahvehaneden çıkarak evlerine gitmek üzere arabaya bindi. Yolda Y.N. ve T.A. araçtan inerken, S.N. ve Zeyit Hüseyin Akbaba ise araçla devam etti. Bir süre sonra araçtan inen Y.N. ve T.A. ile N.T, M.G. ve M.D. isimli şahıslar arasında omuz atma nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında Y.N, ağabeyi S.N.'yi arayarak bir grubun kendilerine saldırdığını söyleyip yardım istedi.

Kardeşinin yardım isteği üzerine S.N. ve Zeyit Hüseyin Akbaba, olay yerine gelerek duruma müdahale etmek istedi. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Zeyit Hüseyin Akbaba, M.G. tarafından kalbinin altından bıçaklanarak yaralandı. Daha sonra ayağa kalkan Zeyit Hüseyin Akbaba, kavga ettikleri şahıslardan kurtulmak için kaçmaya başladı.

Kendisini bıçaklayanlardan kaçan Zeyit Hüseyin Akbaba çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulans ile en yakındaki Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zeyit Hüseyin Akbaba, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.