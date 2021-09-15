Onun adı artık “Türk Defnesi”

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında, Türkiye'nin en yüksek üretim potansiyeline sahip olan Karacabey ilçesinde başlatılan Defne Yaprağı projesinde yüzde yüz başarı elde edildi. Gıda, ilaç, kozmetik ve kimya gibi alanlarda en çok aranan ürünlerin başında gelen Defne Yaprağı üretimi için bölgedeki orman köylülerini bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları 1,5 yıl sürdü. Projenin ikinci adımı ise artan üretim potansiyeli ile birlikte geldi.

KISA SÜREDE MARKA OLDU TESCİL ALDI

Türkiye'deki tıbbi ve aromatik bitkileri ekonomiye kazandırmak için ülkenin bir çok noktasında yeni girişim ve projeler başlatan Orman Genel Müdürlüğünün himayesinde yürütülen projede, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Defne yaprağına, "Türk Defnesi" tescili geldi. Ayrıca Türk Defnesi, coğrafi işaret almaya da hak kazandı.

GLOBAL PAZARA AÇILACAK

Türkiye'deki en önemli üretim merkezi olan Karacabey'de üretilen Türk Defnesi, Yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin de radarına girdi. Aldığı marka ve tescil ile birlikte uluslararası tescilli ürün özelliği kazanan Türk Defnesi, hak ettiği global pazarlara da açılma fırsatı elde etti.

(BEKİR KARACABEY)

AVRUPA YOLCUSU

Dünyadaki defne ihtiyacının yüzde 90'nının Türkiye tarafından karşılandığına dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Kozmetik, ilaç ve gıda sektöründe yoğun olarak kullanılan defneyi bundan böyle dünyaya 'Türk markası' olarak tanıtmak için önemli bir adım attık. Ülkemizde yetişen defne bitkisi müdürlüğümüzün girişimleriyle TÜRKPATENT tarafından OGM adına " Türk Defnesi" mahreç coğrafi işareti ile tescillendi. Böylece ilk kez bir ürün Türk ibaresiyle tescillenmiş oldu. Şimdi Türk Defnesi Avrupa yolcusu" dedi.