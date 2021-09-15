PKK’nın bölge mayıncısına ağırlaştırılmış müebbet hapis

Diyarbakır'ın Hazro İlçesi Ormankaya Köyünde yakalanan Hebun Dijwar kod adlı terörist Abdullah Akkuş'un yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Terörist Akkuş, "Lice'de yol kesip C.T'nin aracına el koyduk. Araca mühimmat ve patlayıcı yükleyip Diyarbakır'a götürmesini istedik. Kabul etmeyince grup sorumlumuz tekme, tokat dövdü. Biz de araca el bombaları, roket başlıkları, iki kalaşnikof ve mühimmat yükledik. C.T ısrarla mühimmat taşımayacağını söyleyince bu kez ailesiyle tehdit ettik. Karısı ve çocuklarını öldürüleceğimizi söyledik. Bir not yazarak mühimmatları Diyarbakır'a götürmesini istedik. O da korkup kabul etti. Cezaevinde bu kişiyle karşılaştık. Beni tanımadı. Kendisine neden cezaevinde olduğunu sorduğumda olayı anlatınca bende 'Senin aracına silah yükleyen kişi bendim' dedim. Uzaktan kumandalı bombaları ben hazırlayıp örgüt elemanlarına dağıtıyordum, yollara döşüyorduk. 51 eyleme katıldım. Bunlar adam kaçırma, araç gasp etmek, yol kesme, mayın ve bomba döşeme, askerlere, baraj inşaatlarına saldırıdır. Kobani'de YPG saflarındayken DEAŞ'la girdiğim çatışmada kolumdan yaralanınca sahte kimlikle Suruç'ta kolumdan ameliyat oldum. Diyarbakır merkezde örgüte ait gizli bir tedavi merkezinde kaldım. Burada benim gibi yaralı 30 terörist vardı. Tedavim bitince kırsala getirildim. Çözüm sürecinin bitince Lice, Hazro, Silvan'daki bütün eylemlere katıldım. İHA ve SİHA'lardan korunmak imkânsız hale geldi. Ağaçlık ve kayalık bölgelerde gizlenip termal şemsiye, ya da askeri kamuflajlı panço açarak gizlenmeye çalışıyorduk. Ateş, yakmak, sigara içmek kesinlikle yasak. Kobra ve Atak helikopterlerine ateş açmayı örgüt yasakladı. Çünkü ateş açılırsa bulunduğumuz nokta tespit ediliyor ve öldürülmek bizim için kaçınılmaz oluyor. Örgütte kaldıktan sonra PKK'nın gerçek yüzünü gördüm, asıl amacının Kürt'leri korumak değil, bilakis onlara zarar vermek olduğunu anladım. Yabancı devletlere hizmet ettiğimizi, onların maşası olduğumuzu gördüm. Pişmanım, bildiğim ne varsa anlattım, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme, Lice, Hazro kırsalında yollara döşenen ve ele geçirilen çok sayıda el yapımı uzaktan kumandalı bomba ile mutfak tüpleri içine yerleştirilmiş 150'şer kiloluk mayınların ve düdüklü tencere içine yerleştirilen bombalar üzerinde alınan parmak izi örneklerinin terörist Abdullah Akkuş'un sağ ve sol el baş ve orta parmak izleriyle uyumlu olduğunun belirlendiğine dikkat çekti. Mahkeme öldürülen sorumlu düzeyde iki ayrı teröristin üzerinde ele geçen dokümanlarda terörist Akkuş'un örgüte verdiği özgeçmiş raporu ile kendi el yazısıyla özeleştiri raporlarının ele geçirildiğini kaydetti. Terörist, katıldığı vahim nitelikli eylemler nedeniyle devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Sanık ayrıca kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmeye teşebbüs, adam kaçırma, patlayıcı madde imal etmek, vahim nitelikli silah bulundurmaktan da ayrıca 73 yıl 5 ay hapisle cezalandırılarak tutukluluk halinin devamına oy birliğiyle karar verildi.