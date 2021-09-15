Profesöre şok suçlama

Kayseri'de Kardiyoloji Uzmanı Prof Dr. Ramazan Topsakal, meslektaşı Prof. Dr. Namık Kemal Eryol'un, hayatında hiç gerçekleştirmediği kalp kapağı değiştirme operasyonunu başka bir profesöre kaçak yaptırdığını iddia etti. Eryol'un operasyonu kendisi yapmış gibi medyaya demeçler vererek sükse yaptığını belirten Prof. Topsakal; "Üniversitede tam zamanlı çalışan Profesörü özel hastaneye götürüp kalp kapağı değiştirtiyor. Sonra bunu kendisi yapmış gibi hava atıyor" dedi.

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ramazan Topsakal, Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Eryol'u, yapmadığı kalp kapağı değiştirme operasyonunu yapmış gibi haber yaptırmakla suçladı.

(Prof. Dr. Namık Kemal Eryol)

Erciyes Üniversitesi'nin yanı sıra mesai dışında özel bir hastanede de görev yapan Prof. Dr. Namık Kemal Eryol'u, üniversite doktoruna kaçak operasyon yaptırmakla da suçlayan Prof. Dr. Ramazan Topsakal; "Prof. Dr. Namık Kemal Eryol ile Erciyes Üniversitesi'nde yıllarca birlikte görev yaptık. Kendisi bugüne kadar kalp kapağı değiştirme operasyonunu hayatında hiç yapmadı. Bunu yapabilmek için özel eğitimlerden geçmek gerekiyor. Kendisi çalıştığı özel hastanede 72 yaşındaki bir hastaya ameliyatsız kalp kapağı değiştirme operasyonu yaptığı yönünde medyaya demeç vermiş. Halbuki o operasyonu yapan ERÜ'de tam zamanlı çalışan ve özel hastanede çalışması yasak olan Prof. Dr. Nihat Kalay'dır. Nihat Kalay'a bu operasyonu kaçak bir şekilde yaptırmıştır" dedi.

(Prof. Dr. Ramazan Topsakal)

YAPMADIĞI OPERASYONUN HAVASINI ATIYOR

Prof. Dr. Namık Kemal Eryol'un bugüne kadar hiç yapmadığı kalp kapağı değiştirme operasyonunu kendisi yapmış gibi medya sükse yaptığını belirten Prof. Dr. Ramazan Topsakal; "Ben bugüne kadar 50'den fazla kalp kapağı değiştirme operasyonu yaptım. Kardiyoloji uzmanı olmak demek her şeyi yapabilmek anlamına gelmiyor. Çünkü bu alan çok geniş bir alan. Her şeyin eğitimini almanız gerekiyor. Ben bu kalp kapağı konusunda çok sayıda eğitim aldım. Eğitimi olmayan bir kişinin bu operasyonu yapması imkansız. Namık Kemal hocada zaten bunu bildiği için ameliyatı üniversitenin doktoru olan Prof. Dr. Nihat Kalay'ı özel hastaneye götürüp kaçak olarak yaptırdı. Tüm bunların üzerine medyaya yaptığı operasyonunu başarısını anlatan demeç veriyor. Profesör Nihat'ın başarısını kendi başarısı gibi kamuoyuna lanse ediyor. Bu smeslek etiğine sığmayan bir durum. Gerek Erciyes üniversitesi Rektörlüğü gerekse dekanlık kaçak operasyonla ilgili soruşturma başlatmalı" diye konuştu.