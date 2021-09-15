Radikal çözüm, kentsel dönüşüm

TOKİ kapsamında Barış Mahallesi'ni yıkmaya başlayacaklarını belirten Başkan Mustafa Gültak, "Çok yakın bir tarihte orada da hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü başlatmış oluyoruz. Amacımız Barış, Bahçe, Turgut Reis'te TOKİ'yi bitirip bu şehirde değişimi sağlamak istiyoruz. Çünkü bu şehrin hızlı bir şekilde değişime ihtiyacı var. Eski mahallelerden, eski sokaklardan yeni bir şehir çıkmaz. Bunu dönüştürerek elde edebiliriz. 5 sene içinde bu mahallelerde dönüşümü herkese göstereceğiz. Sonrasında da hızlı bir şekilde özel sektörü de yanımıza alarak ilçemizin değişmesini istiyoruz. Çünkü Akdeniz 100 yıllık bir ilçe. Binalarımızın çoğu 60-70 yaşında. Bunları yeniden yapmamız gerekiyor. Yapmadan bu şehir düzelmez" dedi.

"BEN DEĞİŞİMDEN YANAYIM"

Mersin'in belediyecilik adına 3 tane büyük sorunu olduğuna dikkat çeken Başkan Gültak, "Birincisi imar sorunu. Hala çözemiyoruz. İyi bir imar yapmazsanız şehri dizayn edemezsiniz. İkincisi ulaşım sorunudur. Hala ulaşım sorunları çözülmedi. Üçüncüsü ki en önemlilerinden birisi de budur. Çok fazla kaçak yapı var. Bunları düzeltip yeniden dizayn etmezsek Akdeniz'in düzelme şansı yok. Bakın Barış Mahallesi'nde hep beraber bir şehir yaratacağız. Mahallelerimizin 25 yıl önceki haliyle bugünkü arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Eğer bu değişimi yakalayamazsak, hep beraber bunu başaramazsak 25 yıl sonra da aynı şeyleri konuşuyor olacağız. O yüzden ben değişimden yanayım. Yaptığımız projelerle de bunu hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

"YEPYENİ BİR MARİNANIZ OLACAK"

Hamidiye Kışlası ve Çamlıbel Marina Projesi'ne dair de önemli açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Projeler bitme aşamasında. İnşallah onları ihale aşamasına getireceğiz. 2023 seçimlerinden önce hem Hamidiye Kışlasını hem de Çamlıbel Marina'yı bitirmeyi hedefliyoruz. Yepyeni bir marinanız olacak. Bu kışla da Millet Bahçesi'ne entegre olacak" dedi.

"EN FAZLA BARIŞI VE KARDEŞLİĞİ ÖNEMSEDİK"

Başkan Mustafa Gültak, "Biz seçimlerde en fazla barış ve kardeşliği önemsedik. Akdeniz'de bu yoktu. Akdeniz'de kavga, gürültü çoktu. Çok şükür bizimle birlikte bunlar kalktı. Bugün hangi mahalleye giderseniz gidin rahatlıkla gezip, sohbet muhabbet edebilirsiniz. Barışın, huzurun olmadığı yerde mahalle güzel olsa ne olur. Bundan sonraki ana hedefimiz de bu barışla birlikte şehrin güzelleşmesi için çaba sarf ederek çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi ortamlarda yaşamalarını sağlamak" şeklinde konuştu.

"KARADUVAR BALIK FESTİVALİ'NE CEZA VE İREM DERİCİ GELİYOR"

Karaduvar Balık Festivali'ni 9-10 Ekim'de gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Mustafa Gültak, "Konserlere Ceza ve İrem Derici gelecek. Öte yandan ünlü gurmeler de geliyor. Bu festival hepimiz için moral motivasyon olacak. Çünkü Karaduvar artık kendini aştı. Çok da güzel bir yer oldu. Daha da olmaya devam ediyor. Orda da bir çok büyük bir parkı hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.